俄烏緊張局勢持續升溫，周三美股主要指數再度全面重挫，道瓊指數創下今年來新低，標普500指數進一步陷入修正區，以科技股為主的那斯達克指數逐步逼近「熊市」（跌20%），受此打擊，周四香港恆生指數大跌1.52%，報23301.56點。國企股跌1.53%，報8189.69點。

恆生科技股目前下跌近2%，成分股跌多漲少，ASM太平洋逆勢上漲3.8%，表現最佳；其次為聯想上漲2%。阿里巴巴跌5.69%，跌幅最大，其次為嗶哩嗶哩跌5.63%，微盟跌5.57%。

彭博援引消息人士報導，因為在東南亞電商巨頭Lazada的估值問題上陷入僵局，阿里巴巴已經暫停Lazada上市前籌資10億美元的談判。阿里巴巴在2016年收購Lazada。

隔夜特斯拉股價重挫7%，收在764.04美元，盤中一度創下今年來新低（760.56美元），受此拖累，小鵬、理想下跌逾5%。

商湯即將納入恆生科技股指數，但權重遭到大幅調降，周四跳空開低15%，扭轉連漲3天的升勢，目前股價仍下跌10%。

友邦保險跌逾3%，該公司宣布出售澳洲儲蓄和投資業務。

百威亞太上季獲利強勁，股價逆勢上漲2.8%，稍早前一度漲5%。