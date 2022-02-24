俄烏衝突，不銹鋼原料鎳價創11年新高，電線電纜及不銹鋼廠華新麗華今天表示，為因應國際局勢，考量下游的轉價能力，並反應成本增幅，調漲3月不銹鋼報價。

華新今天對客戶公告，調漲不銹鋼報價當中，304系列每公噸漲200美元，每公斤調漲新台幣6元；316、309系列每公噸調漲400美元，每公斤漲新台幣10元；400系列每公噸調漲50美元，每公斤漲新台幣1.5元。

華新指出，俄烏衝突引發油、氣、鎳及相關商品價格大漲，倫敦期貨鎳庫存持續降低，鎳價直指11年新高。加上印尼政府限制出口及加稅動作不斷，導致鎳生鐵價格頻創高點。

華新說明，未來通膨趨勢不變，所有商品呈現易漲難跌趨勢；歐、美合金價格陸續公告，歐洲304每噸上漲236歐元，美國除上調合金價之外，基價也上調每噸110美元，304總調幅為每噸332美元。（編輯：楊蘭軒）1110224