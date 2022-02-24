歐洲聯盟理事會23日宣布通過對歐盟與烏東的一系列制裁措施，對象涵蓋俄國國家院的351名成員、27名知名人士與企業，以及在入侵作戰中發揮影響力的高級軍官，以回應俄國承認烏克蘭東部頓內茨克與盧甘斯克獨立，並派兵進入該地區維和。

※針對俄國的限制

聲明稿指出，歐盟將在現有制裁框架之上，將制裁措施擴大到包含俄國國家院的351名成員；此外，針對破壞、威脅烏克蘭領土完整與主權獨立的27名知名人士及企業，歐盟也祭出針對性制裁措施。

聲明進一步解釋，受制裁的對象之中，包括參與「非法決策的決策者」(例如政府官員)，協助俄國在頓內茨克與盧甘斯克業務並因此獲益的企業人士，以及在入侵與破壞穩定的作戰中發揮影響力的高級軍官，還有負責對烏克蘭發動假新聞攻勢的個人。

具體制裁內容包括凍結資產與禁止向名單上的個人或企業提供資金，名單上的人員也禁止過境歐盟領土。

※對烏東地區的制裁

歐盟制裁對象還包括在入侵中負責指揮行動的俄軍高階軍官。圖為停放在頓內茨克的軍事車輛。(圖/路透社)

歐盟也宣布制裁與頓內茨克與盧甘斯克與歐盟的貿易，包括禁止這兩地區的商品進入歐盟，限制歐盟部分經濟部門與這兩地貿易、投資，還禁止旅客旅遊，限制某些商品與科技出口，以確保頓內茨克與盧甘斯克對制裁有感。

※財務限制

歐盟還禁止提供資金給俄國聯邦、政府與中央銀行，限制俄國國家與政府進入歐盟金融市場與服務，以切斷俄國的融資能力。

聲明強調，俄國應撤銷對烏東地區的外交承認，並信守承諾、遵守國際法，重返諾曼第模式與三方聯絡小組的討論，歐盟還呼籲其他國家不要跟進承認獨立。

歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）表示，俄國的決策不但非法也完全不能接受。他們已違反國際法、侵犯烏克蘭的領土與主權的完整，還違背俄國自身的國際承諾，並讓危機進一步升級。