TrendForce研究指出，2021全年筆電面板出貨量創下歷史新高，達2.82億片，年成長率25.1％。上半年需求由疫情帶動，以消費性筆電和Chromebook為主；下半年隨著歐美陸續解封回歸正常工作，需求則由商用機種接棒，持續支撐全年筆電面板需求。

值得注意的是，TrendForce認為，2022年第一季至第二季筆電面板出貨量將可能迎來修正，預估第一季出貨量約6790萬片，季減9.7％；第二季出貨量下滑至6140萬片，季減9.5％。除了傳統淡季帶來的影響，修正原因還有兩點，其一是品牌端庫存升高，由於歷經過去兩年面板缺貨，2021年品牌端為避免斷鏈而持續購入面板，正常來說庫存應為4～8周，然目前已有部分品牌庫存已高達8周。其二，由於筆電整機所需的零組件眾多，若缺一整機就無法組裝出貨。受限於齊套料問題，導致筆電整機出貨成長幅度小於面板出貨成長幅度，進而使筆電面板轉為供過於求。

儘管如此，TrendForce特別提到，由於筆電面板利潤仍優於液晶監視器面板和電視面板，故面板廠仍想增加筆電面板供給。然而，面臨筆電面板出貨可能修正的情形，面板廠將可能因此累積更多庫存，並加深筆電面板的跌價壓力。

展望2022年，上半年受品牌庫存調整影響，將不利面板出貨表現與價格走勢；下半年品牌廠對於筆電整機銷售計劃仍積極，加上面板價格下滑將減輕品牌整機的成本壓力，預期品牌廠在旺季的銷售表現仍值得期待，助益筆電面板拉貨動能可望因此回溫。綜上所述，目前預估2022年筆電面板出貨量將達2.65億片，年減6.0％。