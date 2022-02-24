亞太電信積極推動OMO（Online Merge Offline，虛實融合），宣布攜手蝦皮購物，成為「蝦皮店到店」物流生態圈的合作夥伴之一，打造全台首家電信商結合店到店寄取件服務。首波導入北北桃8家Gt智慧生活門市，除原有申辦門號、體驗3C產品等電信服務外，首度開放電商物流寄取件服務，為在地居民帶來更便捷的生活體驗。

因應市場趨勢，亞太電信實體門市持續轉型升級，深化商圈經營，努力成為消費者心中「智慧生活的好鄰居」。

亞太電信表示，看好「蝦皮店到店」寄取件的潛在人流商機，預計可帶動單店來客數、逐步擴大在地客群經營，讓電信門市不僅只單純提供電信服務，而是具備多功能的「智慧生活的好鄰居」。2月28日起台北西湖和泰山明志Gt智慧生活門市率先導入服務，預計3月底前完成8家北北基門市部署，第二階段將拓至中南部；而對於消費者來說，寄領包裹之餘，還能把玩最新3C產品、體驗5G世界級網速等，達成雙贏綜效。

亞太電信進一步指出，疫情帶來千億網購商機，同時加速零售服務轉型，跨業虛實整合轉向全通路發展成顯學，作為電信業積極推動跨業OMO商模先鋒，自2019年起，數位門市相繼攜手萊爾富、全家便利商店，開創最快10分鐘開通門號的24小時電信服務，用戶完成線上數位門市下單，線下透過超商進行身分認證、購卡、取卡、開通門號服務，兼具交易便利性與資安保障，高達4成數位門市用戶經由數位化流程完成身分驗證並於超商購、取卡，取代申辦門號必須前往電信門市的習慣，為業界數位化程度最高的電信用戶，是亞太電信最具代表性的OMO商業模式。