台北高等行政法院前法官陳鴻斌因長期性騷擾女助理，遭監察院彈劾，被職務法庭判決免職，轉任司法事務官。陳鴻斌不滿判決提出再審，改輕判罰俸一年；監察院同樣不服判決，再度提起再審，雙方往來數回合。台北高等行政法院今認定，陳鴻斌言行不檢，情節重大，先前職務法庭免除其法官職務，轉任司法事務官的人事派令仍有效，判決陳鴻斌敗訴。

據當時職務法庭調查，陳鴻斌自2012年11月至2014年6月一年多間，強行與女助理握手、擁抱、偷親女方嘴角，還要求女助理不得接受其他男性邀約情事，最後女助理不堪其擾在臉書抒發心情，經同事向台北高等行政法院反應才曝光，事發後陳鴻斌選擇退休轉任律師。

由於免除法官職務，轉任司法事務官，使得陳鴻斌退休金嚴重縮水，陳不斷聲請再審力搏翻盤。但北高行指出，職務法庭最早判決陳鴻斌免除其法官職務，轉任司法事務官；後來第一次再審判決將該懲戒處分廢棄，改為罰月俸給總額1年；第二次再審又判決將第一次再審之判決廢棄，並駁回陳鴻斌再審之訴，因此恢復了當時人事派令的效力，司法院對於陳鴻彬免除法官職務並轉任司法事務官的派令依然有效。