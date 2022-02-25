隔夜美股翻紅激勵，日股在6個交易日中首次上漲，其中，以大型科技類股表現較好。25日早盤結束時，日經指數收26353.58點，漲382.76點或1.47%。東證收1870.96點，漲13.38點或0.72%。目前，日經與東證的周線，雙雙下跌近3%左右。
東海東京研究協會認為，日股近期指數大幅下修，然後在很短時間內大逆轉上漲。但那斯達克盤後期指卻又走跌，日股漲幅似乎有點太大了。
個股中，晶片類股的東京威力科創以及愛德萬測試表現亮眼，分別漲4.06%以及6.19%。至於軟銀漲4.98%，醫療平台業者M3也漲4.5%。
國際油價屢創新高，但日股的石油相關指數，卻表現不佳一度跌逾5.4%，例如原油公司帝石就大跌6%左右。
金融族群走弱，銀行與保險產業也分別一度跌2.21%與3.27%，日本最大的金融業者三菱日聯金融跌1.11%，第一生命控股更是下跌超過3%。
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