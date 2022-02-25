受到國際鎳價狂漲影響，燁聯（9957）25日開出3月份盤價，全面調漲各系列產品，其中內銷價格每公噸漲1000～6000元，外銷價每公噸漲70～250美元。

燁聯這項盤價，主要包括304系列熱冷軋不銹鋼板捲內銷價每公噸漲6000元，外銷價漲220～250美元；430系列產品內銷價每公噸漲2000元，外銷價漲70美元；316系列附價產品內銷價每公噸漲1000元，外銷價漲100美元。

另一大廠唐榮（2035）預計下午開出3月份盤價，可望順勢調漲價格。