燁聯3月份不銹鋼盤價大漲 304系列產品每公噸漲6000元 12:022022/02/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際鎳價狂漲影響，燁聯（9957）25日開出3月份盤價，全面調漲各系列產品，其中內銷價格每公噸漲1000～6000元，外銷價每公噸漲70～250美元。 燁聯這項盤價，主要包括304系列熱冷軋不銹鋼板捲內銷價每公噸漲6000元，外銷價漲220～250美元；430系列產品內銷價每公噸漲2000元，外銷價漲70美元；316系列附價產品內銷價每公噸漲1000元，外銷價漲100美元。 另一大廠唐榮（2035）預計下午開出3月份盤價，可望順勢調漲價格。 中鋼3月內銷盤價 全面調漲 華新調漲3月不銹鋼盤價 24日股價開低走高 #燁聯 #唐榮 #外銷價 #每公噸漲 #盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼3月內銷盤反彈 每公噸最高漲800元 14:402022/02/17 財經 鎳價突破2.5萬美元 華新3月盤價全面調升 04:102022/02/25 產業特刊 中鴻3月盤價 全面調漲 04:102022/02/19 證券．權證 東鋼 H型鋼每公噸漲700元 04:102022/02/16 證券．權證 鎳價衝破2.5萬美元 華新麗華盤價全面大漲 14:392022/02/24 財經 《鋼鐵股》中止3連漲 豐興盤價全開平 10:512022/02/21 財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 燁輝、盛餘吃香 15:572022/02/15 財經 鎳價攀高 不鏽鋼、電池股強彈 04:102022/02/24 證券．權證 鎳價飆漲 唐榮Q1營運看旺 04:102022/02/23 證券．權證 《鋼鐵股》中鋼3月內銷盤價 均漲2.44％ 14:492022/02/17 財經 中鋼1月獲利 年增逾五成 04:102022/02/22 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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