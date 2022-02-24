俄烏開戰，引爆國際鋼鐵原物料行情飆漲，其中鎳價24日中午盤中漲破2.5萬美元，受到原料成本激增影響，華新麗華開出的3月份盤價全面大漲，其中304系列不銹鋼盤元產品內銷價每公噸漲6000元，外銷價漲200美元，且316和309系列產品內銷價每公噸漲1萬元，外銷漲400美元，另400系列產品內銷漲1500元，外銷漲50美元。

華新表示，俄烏衝突引發油、氣、鎳及相關商品價格大漲，倫敦期貨鎳庫存持續降低，鎳價直指11年新高，加上印尼政府限制出口及加稅動作不斷，導致鎳生鐵價格頻創高點。