日盛投信25日表示，聯準會態度轉趨鷹派，加上烏克蘭及俄羅斯的地緣政治緊張，台股近期盤面觀望氣氛濃厚。由於俄羅斯已全面進軍烏克蘭、局勢確定、最大風險已實現，但情勢仍將膠著，雖然戰事問題屬於難以預測的黑天鵝風險，但根據過往經驗，遇非經濟因素之短線急跌後，往往迅速反彈，反而是處於最佳買進點。目前關注鎖定在能源價格漲勢發展、供應鏈瓶頸是否因俄烏戰爭加劇，以及升息議題。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，觀察過去戰爭歷史經驗，股市在開戰後不久可望出現反彈。回顧阿富汗戰爭與伊拉克戰爭發生前，台股經歷1-2個月的震盪下跌，阿富汗戰爭爆發之後，台股半年反彈了約80％；伊拉克戰爭爆發之後，台股一年反彈約34％。可看出戰事對於市場的影響沒有想像中那麼大，戰爭真的開打，基本上指數有機會能收復一大半失土，甚至突破前波高點。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，展望2022年全年，美國通膨預期於2Q開始向下滑，升息前可能壓抑股市表現，但觀察過去五次升息循環，在確立升息後，台股皆走揚。再從評價面來看，根據證交所資料統計，大盤1月底本益比約為14.52倍，處於過去5年均值下緣，風險相對較低，預期在基本面強勁支撐下將待不確定因素消除後帶動指數向上。產業方面，半導體、5G手機、智能車、伺服器、金融股等族群，可持續關注。