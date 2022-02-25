口罩及不織布廠康那香(9919)公布2021年財報，全年稅後淨利9855萬元，EPS0.5元。董事會25日通過決議，今年發放0.3元的現金股利。

以康那香25日收盤價23.6元計，現金殖利率1.27％。

受到疫情趨緩影響，市場對口罩需求銳減，康那香2021年下半年出現營運虧損，而今年、2022年的1月合併營收3.52億元，也是年減19.73％。