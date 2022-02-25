康那香2021年EPS0.5元 配0.3元現金股利 16:202022/02/25 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩及不織布廠康那香(9919)公布2021年財報，全年稅後淨利9855萬元，EPS0.5元。董事會25日通過決議，今年發放0.3元的現金股利。 以康那香25日收盤價23.6元計，現金殖利率1.27％。 受到疫情趨緩影響，市場對口罩需求銳減，康那香2021年下半年出現營運虧損，而今年、2022年的1月合併營收3.52億元，也是年減19.73％。 八貫去年EPS 3.92元 配發3元現金股利 永裕2021年Q4營收首破單季10億元 全年EPS3.04元 #康那香 #EPS #口罩 #元現金股利 #織布廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》榮剛去年EPS1.7元十年高 上季擬配息1.4元、殖利率逾6％ 08:012022/02/25 財經 《鋼鐵股》精剛去年EPS升至0.46元 擬配息0.2元十年首見 12:332022/02/25 財經 《鋼鐵股》中鋼去年EPS超過4年總和 殖利率逾8.5％ 15:062022/02/25 財經 獲利甜！大銀微系統去年EPS 2.48元 擬配1元現金股利 19:342022/02/24 財經 電子級硫酸增產能 中華化去年EPS 1.86元 創掛牌新高 14:492022/02/25 財經 eBay財測不如預期 股價暴跌10％ 18:502022/02/24 財經 光寶科董事會通過Q4配息2.5元現金股利 20:402022/02/24 財經 大銀去年營收及獲利創新高 25日不漲反跌 11:002022/02/25 財經 《其他股》廷鑫2021年營收、獲利及EPS 寫歷史三高 16:142022/02/25 財經 財測失色 eBay股價暴跌8％ 04:102022/02/25 全球財經 台達電去年獲利創新高 每股賺10.32元 20:112022/02/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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