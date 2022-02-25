不同一般旅遊書，由獨立書店紅氣球書屋出版的《南國日日》，以外地人視角看見恆春半島隱沒的美。（謝佳潾攝）

不同一般旅遊書，由獨立書店紅氣球書屋出版的《南國日日》，以外地人視角看見恆春半島隱沒的美，所有的一切不再理所當然，晝夜分明的南門是新的恆春印象，消失的城牆是旅人相遇的起點，夢啊網啊，漁港有詩的浪漫。

「待在熟悉的地方久了，對於身邊一切總覺得理所當然。」這似乎是人的通病、地方發展觀光會遇見的瓶頸，但也是《南國日日》出刊的起源，紅氣球指出，在恆春開辦獨立書店4年來，一直透過各種活動帶大家認識地方，盼藉此帶動觀光，期間發現大家因太習慣所見之事而有疲乏狀態。

為此，去年底紅氣球舉辦「採半島的土‧編心中的風」編採營，邀集全台各地有興趣者到恆春待上5天4夜，進行田調、採訪、編輯等作業，最終集結成冊出刊，盼藉外地旅人的視角，重新發現恆春之美。該營隊一開放報名不但秒殺還爆滿，最終錄取28位19至45歲不等的學員。

不同一般旅遊書，由獨立書店紅氣球書屋出版的《南國日日》，以外地人視角看見恆春半島隱沒的美。（謝佳潾攝）

紅氣球說，學員多來自北部，他們看恆春的視角與在地人非常不同，如一張看似平凡的南門照片，卻是一半白天一半夜間的組合，非常有趣，另外還有學員拍出旅人眼中的古城牆，在消失的城牆中鑲著大家相遇的起點，所有恆春人覺得再平凡不過的畫面，都在他們的文字與照片中變得與眾不同。

近日，這些「不同」成就《南國日日》，紅氣球說，講到南國不難想到恆春，而日日是大家在這些日子一起累積的情感與日常，對遊客來說，它是一本新型旅遊書，雖然沒有介紹美食與網美景點，但有最日常的祕境。

紅氣球強調，恆春的旅遊型態正在改變中，近來導覽古城的行程增加不少，來恆春不再只是往墾丁跑，除了沙灘比基尼，文化與歷史也很有趣。