歐洲烏克蘭戰事緊張之際 陸於南海舉行軍演 09:002022/02/26 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國大陸將於2／27至3／1在南海舉行軍演。（海南海事局官網截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電報導，俄羅斯軍隊已推進至烏克蘭首都基輔北部郊區。正值歐洲烏克蘭戰事緊張之際，中國海南海事局25日晚間發布航行警告，明天起將一連3天在南海舉行軍事訓練，並畫定區域，禁入船隻駛入。 據「軍事訓練，瓊航警018／22」公告：南海，2022年02月27日至03月01日，每日1100時至1500時，在以19-37.12N／110-57.32E為中心，6海浬為半徑的圓形區域內進行軍事訓練，禁止駛入。 國際棄兒 俄軍攻入基輔 烏克蘭政府恐垮台 曾炎裕專欄－歐洲地緣政治風險錯綜複雜 #烏克蘭 #軍事訓練 #歐洲 #戰事 #緊張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞莎奶奶躲防空洞避飛彈 西恩潘在烏克蘭拍抗戰紀錄片 04:102022/02/26 娛樂新聞 烏克蘭的錯誤 台灣的警示 04:102022/02/26 時論廣場 俄烏危機 歐學者：中國樂見美歐分心 04:102022/02/26 焦點新聞 頭條揭密》喜劇演員演出政治悲劇 澤倫斯基帶領烏克蘭走向戰爭 04:352022/02/26 政治 避戰事波及 各國對俄調整航線 04:102022/02/26 產業特刊 誰會是台灣的戰友 04:102022/02/26 時論廣場 鋼鐵人披戰甲 14檔價量齊揚 04:102022/02/26 財經要聞 社評／台海的戰爭與和平 04:102022/02/26 焦點新聞 戰事釀鐵礦砂斷供危機？ 中國難逃波及 日本急覓新來源 04:102022/02/26 財經要聞 不斷更新》聯合國譴責入侵烏克蘭案遭俄封殺 這3國投棄權票 07:392022/02/26 國際 聲援家鄉抗俄 在台烏克蘭人上街頭 04:102022/02/26 焦點要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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