外電報導，俄羅斯軍隊已推進至烏克蘭首都基輔北部郊區。正值歐洲烏克蘭戰事緊張之際，中國海南海事局25日晚間發布航行警告，明天起將一連3天在南海舉行軍事訓練，並畫定區域，禁入船隻駛入。

據「軍事訓練，瓊航警018／22」公告：南海，2022年02月27日至03月01日，每日1100時至1500時，在以19-37.12N／110-57.32E為中心，6海浬為半徑的圓形區域內進行軍事訓練，禁止駛入。