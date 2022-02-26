俄國攻打烏克蘭，英、法、加拿大相繼表態，將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT)；政治大學金融系教授殷乃平表示，俄羅斯總統普丁早就料到有這天，自兩國衝突到現在，每個動作都是有備而來，將俄踢出SWIFT不僅是「打空拳」，連「殺敵一千、自損八百」的資格都稱不上，打不到要害，反而讓西方國家更受傷。

2014年俄羅斯吞併克里米亞時，西方國家也曾威脅禁止俄羅斯使用SWIFT，伊朗也因核武計畫，遭受過SWIFT終止服務，損失近半的石油出口；殷乃平表示，從普丁打仗如此有節奏來看，踢出SWIFT早在盤算中，因此，他花了好幾年時間，建立以盧布為主的獨立交易SPFS系統，根本不怕西方國家將俄踢出SWIFT，石油、天然氣也找好買主，如中國大陸等就是其中的大戶。

因此，若切斷俄羅斯與SWIFT國際結算系統的聯繫，殷乃平認為，往來最頻繁的美國、德國才是最大受害者，而晶片交易大宗的日本也可能遭到波及。

台灣從俄羅斯進口天然氣、煤等能源，雖然比例不高，但10％的天然氣，在原物料高漲的時候，往往也佔有舉足輕重的地位；學者表示，台灣可以透過中國銀行台北分行，以人民幣計價的方式，繞道透過SPFS系統來交易。

雖然台灣距離烏俄戰爭十萬八千里遠，但立場已經選邊站，偏向美國與歐盟，學者強調，繞道交易買俄羅斯能源「只能做、不能說」，另方面，台灣政府也會再找其他能源產國，以彌補俄羅斯的供應缺口。