梧棲農會27日舉辦農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動。（梧棲農會提供）

梧棲農會27日舉辦農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動。（梧棲農會提供）

台中市梧棲區農會為全國唯一舉辦致祀神農大帝典禮的農會，27日舉辦農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動，今年適逢農會百周年慶，特地邀請農業局長蔡精強將希望之稻轉交給農友，由三代代表接受，象徵梧棲農業生生不息。

梧棲農會指出，本會為全國唯一舉辦致祀神農大帝典禮的農會，主要目的為祈求國泰民安、風調雨順、五榖豐收，深具農產業文化、農產業信仰意義，除了能凝聚農民的向心力，也能鼓勵農民依農時投入農業生產。

今年適逢農會百周年慶，農業局長蔡精強將希望之稻轉交給興農里農友陳森柏及青農陳志洽、陳兆羿小朋友，三代代表接受，象徵梧棲農業生生不息，永續傳承，五穀豐收，農民賺大錢，業務蒸蒸日上。

梧棲農會表示，3月2日將邀請永寧國小師生辦理手工插秧體驗活動，此次聘請12位擔任插秧體驗活動農師傅，包括黃明樹、李建和、蔡耕南、王松柏、王金禧、王朝清、王朝圳、卓江榮、童有義、童有淙、李圳錫、王四海。