今年大雅小麥產業文化活動「虎嘯風生•瑞麥豐收」，5日將於員林里寶興宮前廣場風華再現。（大雅區農會提供）

大雅區農會連續舉辦16年的小麥產業文化節活動，每年吸引數萬人次參與盛會，因疫情影響停辦2年。大雅區農會指出，今年將於3月5日上午9時至下午2時，於員林里寶興宮前廣場風華再現，歡迎大家蒞臨小麥的故鄉賞麥浪、聞麥香，讓遊客盡情恣意地遊玩感受浪漫愜意的春天。

每年三月是小麥成熟季節，黃金麥浪隨風搖擺陣陣撲鼻的麥香，整個大雅區呈現一片金色麥田的景象！令人彷彿置身仙境。大雅區農會從2004年至2019年，已連續16年辦理小麥產業文化節活動，每年吸引數萬人次參與盛會，因疫情影響停辦2年，今年將風華再現。

大雅區農會總幹事林國永說，今年小麥文化節以「虎嘯風生•瑞麥豐收」為主題，希望來參加的遊客在新的一年，福虎生風、福氣沖天、大展鴻圖，主場裝置藝術及花田布置，讓遊客在充滿色彩的世界，可以盡情恣意地遊玩，感受浪漫愜意的春天。

林國永指出，因應虎年及春天的到來，有人說能吃是福、不要怕發福，希望人們在疫情之下每天幽默過日子都吃得飽飽的；圓滾滾的肚子象徵這豐收，帶來福氣的大花虎(大發福)，以石虎為主體的主景裝置藝術，作為吉祥物設計，拿著小麥，也呼應大雅的在地文化。

林國永強調，副景裝置藝術之一，以小麥梗及稻草編織而成的稻草人，寓意現實生活中看似平凡卻又不平凡的人，默默守護麥田的無私奉獻；副景裝置藝術之二，以紙箱及木頭製作虎年的成語及寓言故事，歡迎各地民眾來大雅作客感受浪漫愜意的春天。