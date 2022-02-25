在多個港口遭到俄羅斯軍方砲擊之下，烏克蘭總統的首席幕僚長表示，軍方已經關閉了多數港口，並禁止商業船隻運貨。此也引發烏克蘭穀物和葵花仔的出口危機。

據俄羅斯官員和產業人士透露，俄羅斯已下令亞速海(Azov Sea)不准商業船隻的通行，但是仍讓黑海的俄羅斯港口保持暢通航行。

烏克蘭是全球玉米主要出口國，多數銷往歐盟和中國。烏克蘭還與俄羅斯在農業上競爭，對埃及和土耳其的大盤買家出口小麥。據業界估計，烏克蘭每月出口穀物約500萬至600萬噸，其中約450萬噸為玉米，其餘為小麥和大麥。

市場目前試圖摸清楚當地的軍事情勢和港口情形。據一位穀物貿易商表示，亞速海和黑海的港口至今似乎沒有受到破壞。但是另外的報導稱，亞速海最大港口Mariupol港正受到俄羅斯軍隊的破壞。

一位歐洲貿易商表示，如果船隻一直無法離開港口，將會尋求其它的替代供應來源。

航運商馬士基(Maersk)周四表示，在二月底前將暫停在烏克蘭所有港口的營運，並因軍事衝突關閉了烏克蘭Odessa市的總辦事處。

由於衝突擾亂該地區的供應，美國小麥期貨價格漲至近10年來的最高水準，而歐洲小麥期貨則攀升至創紀錄的峰值。