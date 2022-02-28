俄烏開戰風暴衝擊，現在新興市場股債基金也告急，據了解，許多國內外投信業者及基金管理公司為此已火速展開沙盤推演，目前面臨贖回壓力最大的是即將在三、四月到期的目標到期債基金，和俄羅斯相關的基金，為了避免到時候產生龐大的流動性壓力，投信公司已多方拜託銀行銷售通路，讓持有基金的客戶能同意「延後贖回」。

而俄羅斯央行在28日最新宣布，將關鍵利率從現行的9.5％提高至20％，並且禁止外資賣出包括股債在內的有價證券，引發金融圈高度矚目，對此投資俄羅斯相關基金的，包括涵蓋俄羅斯為投資標的的新興市場股債基金投資人，更憂心忡忡，不少投資人已有想贖回的打算。

另據指出，有人想贖回，但也有另一批「利自險中求」想發戰爭財的投資人，想要再「低接」，但遭上手銀行拒絕，一方面因為風險太大，另一方面也由於現在美國已發動對俄羅斯的金融制裁，上手外資銀行也怕會「踩雷」抵觸禁令。

但恐怕即使想賣，錢也不見得馬上拿得回來。作為代銷通路的銀行業者私下指出，其實在228連假之前，就已密集和發行基金的投信、基金管理公司進行沙盤推演，尤其是三、四月份到期的目標到期債基金，馬上就面臨到期要還給客戶的壓力。

對此銀行業者無奈指出，現在即使賣掉基金，也得「過兩關」才能拿到錢，先不管債券評價損失有多少，首先，俄羅斯禁止外資賣有價證券，再者，即使賣掉了，由於上述這些基金，多半都是用美元計價，而現在美國發動把俄系銀行排除在SWIFT範圍之外，等於無法用美元匯出，光是這兩關，就一前一後會把資金給「卡死」出不來。

再者，上述俄國央行調高關鍵利率的作法：「擺明就是希望造成債券龐大的價損，讓想賣的外資知難而退。」倘若此時贖回，首當其衝就會面臨龐大的價損衝擊，因此投信公司希望代銷基金的銀行通路能安撫客戶，能「延後贖回」，讓投信及基金管理公司能先想辦法從別的管道「籌錢」。

根據金管會在二週前發布的統計，截至去年第三季止，國內投信基金在俄羅斯的曝險有214億、烏克蘭有50.8億，而境外投信基金和台灣人購買有關的曝險，俄羅斯則有354億元，烏克蘭有150億元；對此銀行業指出，這類型的基金，最常見的就是新興市場股、債基金，或是目標到期債基金，或是能源基金，因為俄羅斯石油、天然氣的出國大國，不論從金額或是基金類型觀察，影響範圍其實非常廣泛。

至於籌錢的方式，銀行業者指出，目前發行的業者只能去變賣一些其他市場未到期的股票或債券，調度資金來救急，現在就看客戶願否配合投信業者「延後贖回」的請求。