市長盧秀燕1日參訪明昌大發廠，肯定明昌公司根留台中兼具傳承與創新。(台中市政府提供)

台中海線明昌國際以生產鋼製辦公傢俱起家，後轉型研發生產DIY工具箱，近年製造不斷升級，包括車用工具箱、自創品牌跨足醫療設備車，成功揚名海內外市場，並陸續加碼投資台中，積極導入智慧化產線。市長盧秀燕1日參訪明昌大發廠，肯定明昌公司根留台中兼具傳承與創新。

盧秀燕今天聽取投資簡報並參觀產線，肯定明昌國際深耕台中、智慧升級，在創辦人張秋龍及現任董事長張庭維的努力下，成為台灣第一工具箱品牌。「任內投資破兆元！」

盧秀燕說，台中市投資總額截至今年2月15日已高達1兆311億元，包含民間投資7301億元、促參案投資約170億元；經濟部統計投資台灣三大方案投資約2840億元，創造逾2萬1000個就業機會；其中投資台灣三大方案家數高達241家，件數穩居全國第一；另據行政院主計處最新失業率調查結果顯示，台中市平均失業率3.9％，六都最低。

盧秀燕指出，市府團隊將持續落實「前店、後廠、自由港」台中富市三項經濟政策，除規劃各項重要建設外，也協助產業研發轉型厚植後廠實力，並深化市府與企業夥伴關係，提供產業安心發展環境，打造台中經濟榮景。

經發局長張峯源表示，台中近期利多不斷，面板大廠友達睽違14年宣佈，將在台中投資逾仟億擴建8.5／8.6代新廠；科技部亦宣布因應半導體大廠擴產需求，行政院2月14日已核定中科擴建計畫，預計112年供廠商建廠，從經濟部投資台灣三大方案、財政部促參案及民間各項投資統計數據顯示，盧市長任內投資總額已破兆元，呈現前所未有的榮景！