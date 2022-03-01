俄烏軍事衝突持續延燒，俄羅斯總統普丁日前下令核武力量進入高度戒備狀態，頓時讓全球緊張氣氛再升級。針對俄烏戰爭未來的發展，國際事務專家賴岳謙預測，普丁進軍到「第聶伯河」應該就會停兵，因為他的戰略目標，可能是以該河為分界點，只佔據「第聶伯河」以東地區，烏西地區則不會要。此外，他個人認為，歐美的分析都是錯誤的，因為目前局勢還只是第一階段，真正可怕的還在後面。

賴岳謙1日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，普丁日前下令核武力量進入高度戒備狀態，用意就是在秀拳頭，告訴美國和北約，俄羅斯敢打、也可以打，而美國也知道俄羅斯能打，但是美國在賭俄羅斯不敢打，因此，美國的情報有一定程度，是俄羅斯展現、提供給美國的，藉軍隊調動部署，讓美國知道不要惹火它。

賴岳謙還說，大家可能會好奇俄羅斯的戰略目標是什麼，而要瞭解戰爭的走向，就勢必要瞭解戰略方向。他分析，俄國很可能沒有想要佔領烏克蘭領土，普丁這幾天的動向也已經對外展現出來。第一，克裡米亞半島在歷史上確實是屬於莫斯科的。第二，對於烏東的兩個「獨立的」共和國，俄羅斯是迅速承認的，而不是佔領，在完成對內的法律流程後，在兩個共和國請求下，派兵進入兩國國境，進行「維和」行動。因此，若普丁真要佔領烏克蘭，他不需要大費周章承認烏東兩國，直接打烏克蘭就好。

賴岳謙進一步指出，他個人推測，普丁的戰略目標，應是以「第聶伯河」為分界點，「第聶伯河」以東，原先就是比較親俄的區域，加上這些區域是比較富裕的城市群地區，具備高度工業化發展，也有很多大學、研究所，因此俄軍攻打這些地區的時候，是非常小心謹慎的，避免造成重大傷害。

而這樣做的目的，就是為了把烏克蘭一分為二，讓烏東地區納入俄國勢力，從此讓烏東親俄。烏西地區則不會要，因為烏西是農業大區，發展相較落後和貧窮，拿下烏東後，可能就會讓原先烏克蘭的人繼續統治，而統治混亂的大區，就會相對困擾，一旦治理有困難，就會更仰賴歐洲的援助，長久下來，可能會拖垮歐洲經濟。因此，普丁進軍到「第聶伯河」就會停兵。

最後，賴岳謙強調，個人認為，歐洲、美國的分析都是錯誤的，而且是嚴重錯誤。因為目前局勢還只是第一階段，即「特種部隊攻擊」，摧毀的都是一些防禦設施，還沒開始進行「有生力量殲滅戰」。