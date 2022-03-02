台股今天跌30.65點，收在17867.6點，成交值新台幣2933.57億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計賣超152.89億元。

自營商買超25.68億元，投信買超14.14億元，外資及陸資賣超192.71億元。1110302

《金融》美元商品搶手 外幣保單去年熱賣逾6千億元
強化雲端布局 台灣大砸2.2億元入股萬里雲
#億元 #台股 #15 #89 #外資