三大法人賣超台股152.89億元 15:382022/03/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天跌30.65點，收在17867.6點，成交值新台幣2933.57億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計賣超152.89億元。 自營商買超25.68億元，投信買超14.14億元，外資及陸資賣超192.71億元。1110302 《金融》美元商品搶手 外幣保單去年熱賣逾6千億元 強化雲端布局 台灣大砸2.2億元入股萬里雲 #億元 #台股 #15 #89 #外資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電壓盤 台股早盤下跌逾60點 09:202022/03/02 財經 俄烏駁火 助漲15檔原物料股 04:102022/03/02 證券．權證 新台幣午盤貶3分 暫收28.05元 12:502022/03/02 財經 恒指開盤跌193點 金融股領跌 10:402022/03/02 財經 《盤後解析》17900握不住 萬八看美股臉色 14:492022/03/02 財經 《半導體》法人喜惡不一 頎邦原地踏步 11:592022/03/02 財經 第三代半導體族群 聚光 04:102022/03/02 投資理財 醫療院幫打疫苗獎勵來了 指揮中心：已撥付67.6億元 14:142022/03/02 生活 權證星光大道－晶技 挑戰百元關卡 04:102022/03/02 證券．權證 高價股面臨高PE修正 台股剩十千金 12:332022/03/02 財經 《台北股市》台股有底氣 土洋對做內資撿便宜 14:322022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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