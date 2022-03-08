烏俄戰爭進入第12天，雙方昨舉行第三輪談判，仍未就停戰協議取得重大進展，昨夜美股持續重挫，道指狂瀉近800點並跌入修正區、那指跌入熊市，今日亞股也持續由空方掌局，台股以萬七整點開低後、快速摜破，續殺逾200點，一度創4個月以來的低點，護國神山台積電(2330)跌逾2%，聯發科(2454)止跌回穩，帶動IC設計強彈，面板股友達(2409)等也上漲，貨櫃三雄中的長榮(2603)由黑翻紅，今日電子股資金比重逼近5成，成為支撐早盤台股重回萬七的因素之一。

分析師表示，台股今日先開低失守萬七，電子股積極表態，又將台股推升重回萬七之上，早盤台幣匯率創11個月的低點，顯示美金表現強勢，對電子期較為有利，由於台股短線已經跌很多，反彈的機會變大。

盤面上，台積電今天股價同步走低，早盤一度達新台幣561元，創5個月來新低；聯發科止跌回穩是否能站回千元，值得觀察；外資、投信同買的晶豪科(3006)及創惟(6104)逆勢上漲；面板股友達(2409)、群創(3481)及彩晶(6116)皆由黑翻紅；貨櫃三雄中，今以長榮表現最強，股價漲幅逼近1%左右；低價金融股表現相對強勢，新光金(2888)、臺企銀(2834)及遠東銀(2845)等，股價僅呈現微跌的情形。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，油價、小麥、鋁、鎳等原物料價格大漲，市場憂心供應鏈中斷，通膨升溫恐促使經濟復甦步調生變，恐慌情緒擴散，恐慌指數(VIX)創一年來新高，資金湧入避險性資產，美元指數大漲，市場短期震盪加劇。

張苡琤表示，由於戰爭極度耗費資源，考量西方國家對俄羅斯經濟制裁屢屢加重，烏俄戰爭的延續時間應相對有限，但短期無論核災恐慌，通膨壓力皆導致不確定性攀升，歐美央行貨幣政策不確定性亦增加，建議短期選股聚焦趨勢明確的投資主題，例如油價大漲下，電動車族群更具吸引力，長線表現空間可期待。