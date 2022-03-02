台中市豐原區1名黃姓男子對繼子及自己的孩子施暴，台中市府今年初依照職權聲請保護令，近期黃男再次對孩子施暴，市府已安置4名孩子，母親也對丈夫提出告訴並聲請保護令。

台中市豐原區1名女子與前夫離異後，帶著就讀國小、幼兒園的3名孩子，嫁給現任丈夫黃男，2人婚後又生下1子，但只要孩子吵鬧，黃男就會暴力相向，以木製抓耙子打孩子或令孩童舉書半蹲，有民眾見狀，將孩子傷痕累累的照片上傳網路，引發網友撻伐。

台中市社會局今天接受中央社記者訪問指出，去年即掌握並開案，經調查，黃男因孩子爭吵或是吃飯習慣不好，就會拳腳相向，有過度管教行為，社工試圖改善家庭關係，但施暴行為未改善。今年初，社會局依照職權替孩子聲請保護令。

日前，黃男再度對孩子施暴，孩子滿身遍佈傷痕以及血跡，有民眾看不過去，將孩子受傷照片上傳網路。

社會局表示，家防中心已獲核暫時保護令，限制黃男對4名子女施暴、騷擾，同時緊急安置4名孩子；另外，母親也提出傷害告訴，聲請自身的保護令。社會局將開立親職教育，對黃男輔導，希望改善暴力行為，給予正確的育兒觀念。（編輯：郭諭儒）1110302