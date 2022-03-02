擔憂西方國家對俄羅斯實施制裁可能對經濟造成衝擊，周三在避險買盤推升下，帶動日本10年政府公債價格走高，並讓與債券價格呈反向走勢的殖利率收盤下跌4個基點到0.135％，創下1月26日以來最低紀錄。另外20年期日本公債殖利率也連袂跌至0.62％。