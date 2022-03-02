避險買盤湧入 10年期日債殖利率跌至5周低點 22:252022/03/02 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擔憂西方國家對俄羅斯實施制裁可能對經濟造成衝擊，周三在避險買盤推升下，帶動日本10年政府公債價格走高，並讓與債券價格呈反向走勢的殖利率收盤下跌4個基點到0.135％，創下1月26日以來最低紀錄。另外20年期日本公債殖利率也連袂跌至0.62％。 避險情緒增溫 油金銀反向股指ETF齊爆量漲 特別股短線修正 布局正逢時 #跌至 #年期 #避險 #買盤湧入 #債殖利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏交火全球股市腿軟 中信投信一招避險 15:312022/02/25 財經 未見大量贖回 台股基金 低接買盤湧入 04:102022/02/25 產業特刊 《國際金融》貨幣成炮灰 盧布暴跌至新低、歐元也重傷 14:322022/02/24 財經 普丁下令開戰！俄股、盧布跌至熔斷 緊急暫停交易 13:522022/02/24 財經 資金避險 反向ETF勁揚 04:102022/02/23 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－俄烏衝突 道瓊、那指期避險 04:102022/02/23 證券．權證 台指期 重挫526點 04:102022/02/25 證券．權證 資金湧入 人民幣已成避險貨幣 04:102022/02/28 財經要聞 油金銀豆獲資金追捧 避險型期貨ETF 爆量齊漲 04:102022/02/25 產業特刊 《國際金融》盧布趨穩 俄股續停 10:342022/03/01 財經 財政部重新預告 權證避險證交稅降至千分之1 21:562022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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