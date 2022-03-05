中國駐烏克蘭大使館微信公眾號5日通報，在安全形勢允許情況下，目前可通過利沃夫、烏什哥羅德向烏克蘭西部鄰國轉移避險；抵達利沃夫後，應立即自行前往第三國並等待回國包機。

當前，烏安全局勢日趨嚴峻，部分地區爆炸交火猛烈，多個城市面臨高風險。中國駐烏克蘭使館提醒：

一、防空警報響起，應第一時間進入地下避難所，無地下避難條件務必遠離窗戶；

二、宵禁期間不要出門，以免受到意外傷害；

三、謹慎評估自身所處環境，在安全形勢允許情況下，目前可通過利沃夫、烏什哥羅德向烏西部鄰國轉移避險；

四、根據自身所處安全形勢選擇交通工具出行或就地避險，無論採取何種措施，務必以人身安全為先；

五、抵達利沃夫後應立即自行前往第三國並等待回國包機。

中駐烏大使館：抵達利沃夫後，應立即前往第三國等待回國包機。（澎湃新聞）

俄羅斯國家防禦指揮中心負責人米津采夫3日向國際組織和烏方呼籲，盡快在烏克蘭建立人道主義通道，讓願意撤離的人盡快離開。俄軍控制區域已經設有人道主義通道。