中國駐烏克蘭大使館微信公眾號5日通報，在安全形勢允許情況下，目前可通過利沃夫、烏什哥羅德向烏克蘭西部鄰國轉移避險；抵達利沃夫後，應立即自行前往第三國並等待回國包機。
當前，烏安全局勢日趨嚴峻，部分地區爆炸交火猛烈，多個城市面臨高風險。中國駐烏克蘭使館提醒：
一、防空警報響起，應第一時間進入地下避難所，無地下避難條件務必遠離窗戶；
二、宵禁期間不要出門，以免受到意外傷害；
三、謹慎評估自身所處環境，在安全形勢允許情況下，目前可通過利沃夫、烏什哥羅德向烏西部鄰國轉移避險；
四、根據自身所處安全形勢選擇交通工具出行或就地避險，無論採取何種措施，務必以人身安全為先；
五、抵達利沃夫後應立即自行前往第三國並等待回國包機。
俄羅斯國家防禦指揮中心負責人米津采夫3日向國際組織和烏方呼籲，盡快在烏克蘭建立人道主義通道，讓願意撤離的人盡快離開。俄軍控制區域已經設有人道主義通道。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。