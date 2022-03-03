中國駐烏克蘭大使館 微信公號3日通報，當前，烏克蘭安全局勢日趨嚴峻，部分城市時有爆炸交火。提醒關注俄羅斯國防部發布消息，宣布針對基輔市、馬里烏波爾市和哈爾科夫市等地，建立平民安全撤離通道的相關報導。

中國駐烏克蘭使館鄭重提醒：

一、防空警報響起，應第一時間進入地下避難所，無地下避難條件務必遠離窗戶；

二、宵禁期間不要出門，以免受到意外傷害；

三、遠離軍人和軍事設施，不要隨意拍照和做容易引起誤解的動作；

四、謹慎評估自身所處環境，在安全形勢允許情況下，可通過敖德薩、利沃夫向烏西部鄰國轉移避險；

五、利沃夫火車站至波蘭、匈牙利口岸有使館安排的接駁大巴士，對中國公民免費，謹防詐騙。

此外，中國駐烏克蘭使館發佈重要通知：

3月2日晚，據塔斯社報導，俄羅斯國防部發布消息，宣佈建立針對基輔市、馬里烏波爾市和哈爾科夫市平民的安全撤離通道。請大家關注。