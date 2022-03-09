俄烏開戰至今已逾兩周，抵制俄羅斯成全球運動，因此未參與抵制行動的企業變得格外顯眼，如日本知名快時尚品牌Uniqlo，不懼被抵制的風險，截至9日仍堅持服務俄羅斯民眾，引起網路熱議，而於7日被烏克蘭官方推特「Ukraine / Україна」點名的可口可樂、百事可樂、麥當勞等品牌，面對龐大輿論壓力下，則分別於8、9日宣布暫時退出俄羅斯，而咖啡連鎖品牌星巴克也於同日宣布暫停品牌所有商品出貨。

根據日經新聞報導，Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正7日接受採訪表示，「衣著是生活必需品；俄羅斯民眾跟我們一樣擁有生存權。」故目前位於俄羅斯的50間門市皆持續經營著，事實上這並非Uniqlo執行長首次對於世界情勢做出政治選擇而感到遲疑，去年四月當面對新疆棉爭議時，他也同樣拒絕表達意見，與早早和俄羅斯劃清界線的快時尚品牌H&M做法成為鮮明的對比。

而同樣逆風而行的跨國飲品龍頭企業可口可樂，也並未參與抵制，烏克蘭官方推特「Ukraine / Україна」也發文呼籲直指可口可樂選擇邪惡，同時也對百事可樂喊話「現在是你們反擊的時候了。」而可口可樂此舉也同樣引起烏國當地連鎖超市反彈，具烏國當地媒體《基輔獨立報》報導指出，現至少有三家在地連鎖超市，將可口可樂相關產品如雪碧、芬達等飲品下架。面對國際輿論可口可樂公司發布聲明宣布「暫停其在俄羅斯的商業活動」，同時表示「我們心繫著因為烏克蘭這起悲劇事件而承受不合理影響的民眾。」