最新3月份各投信ETF配息公告出爐，據CMoney統計，截至3日共21檔公告預估每單位配發金額（元），目前已公告的整體來看以債券ETF為主，以年化配息率來看，群益中國政金債ETF（00765B）年化配息率6.01％為最高。群益投信指出，主要是受到人行維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券，推升此檔淨值表現等「三大利多因素」，使該檔債券ETF兼具配息率佳、報酬穩定之優勢。

群益中國政金債ETF基金經理人張菁惠表示，全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。

此外，相較美、英等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，加上主要債券指數持續將中國債納入全球主要債券指數效益持續發酵，預期海外投資人將仍增持中國債，皆有利中國政策性金融債淨值表現，建議投資人可將中國政金債納入資產配置組合中，分散投資風險。