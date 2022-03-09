俄烏戰爭加劇，全球股市持續震盪向下，陸股也難置身事外，滬漏深兩大指數今（9）日跌幅在1～2％之間。統一強漢基金經理人林鴻益表示，俄烏為原物料出口大國，目前各國最擔憂的是糧食及能源短缺的危機，但對中國來說，受戰爭的實際影響不大。整體而言，中國兩會確認今年貨幣寬鬆基調、加大政策利多力道，經濟可望漸入佳境，且A股具低基期優勢，修復行情可期。

上周末，中國全國政協及人大會議在全球關注中登場，中國政府在兩會上將今年經濟成長率（GDP）目標設定為5.5％，赤字率約2.8％，並安排新增地方政府專項債發行3.65兆元人民幣。林鴻益指出，兩會指明了政策著力點和經濟增長目標，為陸股全年結構性機會提供重要參考。且這次公布的中國財政刺激規模，也比去年要大，成為中國達成經濟成長目標的底氣。

近期得益於需求回暖，中國經濟數據也有明顯好轉。據統計，2月中國官方和財新製造業PMI雙雙回升。2月非製造業PMI也升至51.6。林鴻益分析，這顯示穩增長政策正逐漸向實體經濟傳導，而非製造業PMI則是受惠於建築業活動升溫，專項債資金加快落實，帶動基建投資需求持續釋放。

另外，陸股當前評價已經相對便宜，具低評價優勢，且下調空間有限。林鴻益表示，目前A股大盤本益比（PE）已低於16倍，落在2010年以來的中位數附近，更接近長期估值底部。而今年上證指數企業獲利預計將持續成長，去年淨利年成長為32％，基期墊高的情況下，今年預估成長率仍有12.8％。

林鴻益指出，投資題材上，中國以內外雙循環、科技自立自強為目標。科技自主領域以及擴內需、促消費將是未來經濟發展關鍵，會關注國產替代的半導體及新能源等具趨勢題材。以太陽能產業為例，目前中國有些地區的太陽能發電成本已低於火力發電。在火力仍佔中國發電量超過七成的情況下，未來太陽能發電存在巨大替代商機。而高端消費及外資長期流入的各產業龍頭，也持續為長線看好方向。

林鴻益表示，積極的財政刺激，加上穩增長的主旋律，今年中國貨幣政策將與各國反向，進行貨幣寬鬆。待海外市場擾動告一段落，A股有機會逐步迎來階段性修復行情。建議投資人靜待戰爭帶來的風波平息，並把握機會分批進場，累積長線投資資本。