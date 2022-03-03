受俄烏情勢影響，主要股市週線多數下跌。俄烏和平談判進入第二輪，短期仍將持續牽動市場情緒，惟觀察過去20年局部戰爭後的3個月MSCI全球股市表現，除了2001年911事件美國本土直接遇襲外，其他幾次的影響時間都較短，跌幅通常約5%。法人建議，積極型投資人在這種大國針鋒相對所引發的下跌時逆勢投資高息股票型基金，有機會獲得超額報酬。

至於保守型投資人，則建議高息債券息ETF，現行在台灣掛牌交易債券ETF檔數眾多，追蹤的標的類型包括美國公債、高評級公司債、產業債、高收益債等等，又多具有配息機制，投資人妥善組合便能滿足資產配置的需求，也能夠以此打造月月領息的投資效果，一舉兩得。

3月16日台股債券型ETF將有21檔除息，其中年化配息率最高為群益中國政金債ETF(00765B)年化配息率6.01%，主要是受到人行持續維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券推升此檔淨值表現三大利多因素，因此此檔債券ETF兼具配息率佳且報酬穩定之優勢。

群益中國政金債ETF(00765B)基金經理人張菁惠表示，全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。另相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，加上主要債券指數持續將中國債納入全球主要債券指數效益持續發酵，預期海外投資人將仍增持中國債，皆有利中國政策性金融債淨值表現。建議投資人可將中國政金債納入資產配置組合中，分散投資風險。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，以基本面而言，台灣外銷訂單續創新高，出口成長支撐獲利動能，且台股高殖利率優勢仍有望吸引外資持續回補，加上受惠於台商返台優惠政策再延長三年，台股在扎實基本面支撐及資金持續進駐下，後市不看淡。由於2022年類股輪動加速，基金隨市場狀況靈活配置於電子、金融及傳產類股，能完整掌握類股輪動行情，將聚焦競爭力強大、股價波動低且持續配發高股息之個股，兼具進可攻、退可守的優勢。