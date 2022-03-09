大陸近年人口增加速度下降，官方近期統計，去年只淨成長48萬人，創下60年來人口淨成長量最低的一年。針對人口問題，大陸全國政協委員顧建文向媒體表示，環境荷爾蒙是中國男性生殖能力下降、不孕不育率顯著增加的重要原因。

據大陸人民政協網報導，同時身為戰略支援部隊特色醫學中心主任的顧建文表示，環境荷爾蒙是一類能夠通過與人體荷爾蒙受體結合、干擾內分泌系統，影響人體生殖發育的人工合成化學物質，被認為是中國男性生殖能力下降的主要原因。

全國政協委員、戰略支援部隊特色醫學中心主任顧建文。（圖／大陸人民政協網）

顧建文表示，流行病調查結果顯示，全球男性精子密度在過去的50年內至少下降了1／3，同時還伴隨著精子品質的下降。環境荷爾蒙還會對胚胎發育產生不利影響，如早期自然流產、早產、胎兒生長受限、死胎、出生缺陷等。他說，大陸全國新生兒畸形率超過了5％，每年新生畸形兒超過100萬。

顧建文表示，我們生活中廣泛存在環境荷爾蒙，例如塑膠飲用容器中含有的鄰苯二甲酸酯、家居日用品中含有的雙酚A、作為添加劑廣泛用於家具的有機磷化合物（OPs）等。

顧建文建議，應把高危害環境荷爾蒙列為新污染物，制定排放標準，並建立環境荷爾蒙監管機構，增加食品及日用品的檢測。他還建議加強相關課題的基礎研究，尤其是環境荷爾蒙對人口生育品質影響的研究。