德國汽車大廠賓士及福斯稍早也加入抵制俄羅斯行列，宣布停止出口汽車至俄羅斯，並關閉俄羅斯生產線。福斯汽車表示，位在俄羅斯卡盧加（Kaluga）及下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）的廠房停工。福斯3日發布推文表示：「福斯將對所有受到影響的俄羅斯員工提供短期津貼。」