賓士、福斯加入抵制俄羅斯行列 22:012022/03/03 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國汽車大廠賓士及福斯稍早也加入抵制俄羅斯行列，宣布停止出口汽車至俄羅斯，並關閉俄羅斯生產線。福斯汽車表示，位在俄羅斯卡盧加（Kaluga）及下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）的廠房停工。福斯3日發布推文表示：「福斯將對所有受到影響的俄羅斯員工提供短期津貼。」 蘋果、谷歌加入抵制俄羅斯 福斯擴充全台據點 第2季進駐新店汐止 #福斯 #俄羅斯 #汽車 #賓士 #抵制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聲援烏克蘭 美國數州禁售俄羅斯伏特加 08:532022/03/03 國際 基輔地鐵站成防空洞 居民無助 04:102022/03/03 國際大事 拜登嗆普丁 要俄羅斯付出代價 04:102022/03/03 國際大事 美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制 05:482022/03/03 國際 俄羅斯以「太空貿易戰」反制美國歐洲的經濟制裁 22:542022/03/03 國際 小改款 T-Roc 帶頭！2022 年台灣福斯要朝這「三大重點」努力 15:222022/03/03 汽車情報-汽車新聞 譴責俄羅斯發動戰爭 外交部：已清楚向俄方表達立場 12:002022/03/03 政治 《國際金融》MSCI、富時羅素剔除俄股 世銀暫停俄國所有計畫 14:492022/03/03 財經 《國際產業》汽車輸俄、在俄生產 日車廠鳴金收兵 10:172022/03/03 財經 時論廣場》俄烏戰事使通貨膨脹為害更烈（朱雲鵬） 19:462022/03/03 時論廣場 澳新銀行：中國債券可能讓俄羅斯躲過制裁 15:132022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。