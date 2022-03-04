為回應俄羅斯入侵烏克蘭，一級方程式（Formula One）賽車今天表示，F1已終止了俄羅斯大獎賽（Russian Grand Prix）合約，往後將不再於俄國舉行賽事。
俄羅斯大獎賽的合約到2025年，明年原本要從目前索契奧運園區賽道，移師到聖彼得堡的新賽道。
F1上週宣布取消原本要於9月25日舉行的2022年俄羅斯分站賽事。
規劃賽程的持權單位發布聲明，「一級方程式證實已經終止與俄羅斯大獎賽發起人的合約，這代表俄國未來將不會舉辦賽事。」（譯者：戴雅真）1110303
為回應俄羅斯入侵烏克蘭，一級方程式（Formula One）賽車今天表示，F1已終止了俄羅斯大獎賽（Russian Grand Prix）合約，往後將不再於俄國舉行賽事。
俄羅斯大獎賽的合約到2025年，明年原本要從目前索契奧運園區賽道，移師到聖彼得堡的新賽道。
F1上週宣布取消原本要於9月25日舉行的2022年俄羅斯分站賽事。
規劃賽程的持權單位發布聲明，「一級方程式證實已經終止與俄羅斯大獎賽發起人的合約，這代表俄國未來將不會舉辦賽事。」（譯者：戴雅真）1110303
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