雲朗觀光集團旗下雲品(2748)董事會通過2021年財報，合併營收14.5億元、年減20.87％，為近5年低點，營業虧損0.54億元，稅後虧損0.29億元、每股虧損0.38元，為歷年新低。不過，公司仍決議擬以資本公積配息0.5元，以3日收盤價42.3元計算，現金殖利率約1.18％。

以此推算，受惠疫情趨緩、振興措施帶動內需回溫，雲品去年第四季合併營收5億元，季增達1.28倍、年減20.69％，毛利率35.29％、營益率17.29％雙創近3年高點。稅後淨利0.71億元、每股盈餘0.96元，雖年減2.46％，但較第三季虧損0.74億元、每股虧損0.99元大幅轉盈。

雲品表示，新冠肺炎已影響全球超過2年，對觀光與餐飲市場衝擊甚鉅、國際旅遊市場停滯，使原以國際旅客為主的台北君品酒店住房率下滑。日月潭雲品溫泉酒店則受惠強勁的國旅需求，去年平均房價略微成長，是雲品獲利最穩定的營業單位。

不過，由於國內疫情升至三級警戒、指揮中心暫停餐飲內用，台北君品及日月潭雲品去年5月底至7月間自主性閉館。館外餐飲的頤品、頤璽及君品Collection的宴會、外燴與工商活動全數遭遞延或取消，宴會活動較去年同期大減，致使去年整體營運虧損。

對此，雲品在三級警戒期間將餐飲轉為外帶外送服務，試圖將損失降至最低，並更新日月潭雲品客房設計及VIKids、紅酒湯與三養湯屋等休閒設施。同時，去年4月結束頤品北新館營運，聚焦透過委託管理的經營模式延伸集團餐飲優勢，強化互利共享概念創造品牌價值。

展望2022年，雲品認為若全球疫情逐漸舒緩，國際旅客出入境政策隨之調整，台灣未來有望有條件開放國門讓觀光客往來，對台北君品的國際旅客住房將能有極大貢獻。而婚宴、大型外燴與工商宴會恢復辦理，也能使雲品整體營業表現大幅反彈，有望恢復獲利表現。

除了現有委託經營業務外，雲品亦擴大其他合作可能性，除可分散風險，更能提供更多元的服務與產品。同時，雲品積極拓展館外餐飲業務多角化布局，逐步提升君品Collection的業務營收比重，讓桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」能在疫情下逆勢接單。

雲品表示，未來將致力聚焦中高端市場業務規模，並持續推動委託經營受理規畫，台東紅葉谷溫泉綠能園區將在今年投入營運。在國內疫苗施打率普及下，指揮中心已逐漸鬆綁宴會與國際商務往來，期待今年整體營運穩健獲利，並創造更強勁的成長動能。