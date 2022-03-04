訊連(5203)董事會決議轉投資公司玩美移動Perfect Corp.與美國上市公司Provident Acquisition Corp.（NASDAQ: PAQC）合併，Provident Acquisition Corp.是在美國掛牌上市的特殊目的收購公司（SPAC）。依照合併協議，玩美移動以合併前的估值美金10.1億元與Provident Acquisition Corp.進行合併，合併之後，玩美移動Perfect Corp為存續公司，並擬用新的股票代碼PERF，於今年第三季在美國納斯達克上市。不過，訊連2021年因認列玩美移動發行特別股的帳面一次性損失，導致去年稅後虧損5.63億元，每股虧損7.21元。

訊連表示，該合併案預計將為玩美移動籌募最高達美金3.35億元的資金（約新台幣93億元），其中包括：Provident Acquisition Corp.以信託方式持有的美金2.3億元（受限於適用的股東贖回權）；來自遠期購買協議美金0.55億元；來自私募增資案（PIPE）的美金0.5億元。合併上市後玩美移動估值上看美金14億元，其中的企業價值為美金10.2億元（約新台幣284億元）。

依玩美移動與Provident Acquisition Corp.雙方的公司章程及相關交易文件規定，此合併案的交割先決條件包含雙方股東會同意，以及包括向美國證券交易委員會遞件申請覆核完成等其他慣常的交易條件，目標在今年第三季度完成此合併案。

另外，訊連也將參與玩美移動與Provident Acquisition Corp.合併案並行的私募增資（PIPE），訊連預計投入金額美金300萬元。

玩美移動因發行特別股，在玩美移動財報上依國際會計準則（IFRS）歸類為透過損益按公允價值衡量的金融負債，因此當玩美移動估值上升，使該特別股（負債）的價值同時增加，導致玩美移動需依照國際會計準則規定而認列特別股（負債）帳面損失，連帶使訊連2021年認列認列玩美移動虧損達7.96億元，導致全年稅後虧損5.63億元，每股虧損7.21元。

訊連也強調，玩美移動本期的財報虧損是帳面上依會計原則認列的損失，而非本業營運造成的虧損，其在營運面上依然表現強勁，並將持續追求業績高成長。

玩美移動於2015年自訊連spin-off拆分獨立，是為美妝和時尚提供增強現實（AR）、人工智能（AI）、軟體即服務（SaaS）解決方案。成立6年以來，快速的成為全球領先的美妝科技SaaS業者，服務超過400家美妝品牌，玩美所提供的企業解決方案已被全球20大美妝集團中的95％所採用，並和全球多家知名科技大廠達成戰略合作。旗下APP下載總量在全球有超過9.5億次下載。