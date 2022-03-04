特殊學名藥大廠法德藥(4191)輔導商辭任，將撤興櫃，今日股價開低走低，開盤分十鐘，跌幅已逼近40%。法德藥主辦、協辦輔導券商因業務規劃考量辭任，依興櫃審查準則第40條第1項第1款規定，櫃買中心得終止該公司股票櫃檯買賣。

全球藥品市場變化大，法德藥在美國市場銷售不如預期，加上新藥研發經費持續投入而導致公司長期虧損。由於台灣生技資本市場環境丕變，新藥公司募資不易，但經營階層將持續完成增資，調整公司營運方向，並進行組織變革、健全財務結構，待營收獲利改善後，將重新啟動上市櫃的申請作業。

法德藥在今年初取得三張藥證，包括：抗憂鬱症Venlafaxine ER Tablets 75mg、150mg，獲得美國FDA正式核准並取得藥證；抗慢性鐵質沉著症派鐵可溶錠125毫克，取得台灣衛生福利部TFDA藥品許可證；抗B型肝炎恩替卡韋片(Entecavir Tablets)取得中國大陸NMPA學名藥藥證。目前仍有數種藥品正在審評中，包括抗癲癇、抗思覺失調症、糖尿病、高血壓等藥品。