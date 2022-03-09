興櫃載板廠旭德(8179)因應新應用產品需求快速成長，於湖口新竹工業園區興建公司第4座新廠，7日舉行動土儀式。執行長勞紹文表示，新廠總樓地板面積1.42萬坪，總投資金額估近百億元，預計2024年完工並完成設備進駐，可創造1500個職缺、初估挹注營收逾60億元。

旭德1998年8月成立，2000年與欣興策略結盟，2004年、2007年先後換股合併載板廠欣富及軟板廠晶強，擴大營運規模及產品，並於2007年11月登錄興櫃交易，目前實收資本額29.59億元，欣興為持股32.58％的最大單一法人股東。

旭德專精5G系統封裝（SiP）、光通訊模組（OCM）、mini LED、各式感測器及其他特殊應用領域的載板研發製造。隨著5G、智聯網（AIoT）、高速傳輸等新興應用擴展，在新產品及新客戶逐步導入量產下，2020年起營運表現顯著增溫，成長動能明顯轉強。

旭德2021年合併營收創48.2億元新高、年增達24.12％，毛利率22.97％、營益率13.77％雙創歷史次高。配合業外收益躍增4.52倍，使稅後淨利5.93億元、年增達1.87倍，每股盈餘（EPS）2.03元，雙創歷史次高。董事會決議擬配息1元，亦創歷史次高。

旭德目前在湖口新竹工業區共有3座廠房。因應新需求快速成長，2020年斥資15.2億元買下優美家具湖口廠，約7330坪土地中保留約3710坪興建第4座新廠，其餘則租給日前宣布擬換股吸收併購的大股東欣興，作為興建光復新廠之用。

旭德新廠7日正式動工興建，執行長勞紹文表示，此次新廠總樓地板面積1.42萬坪，將導入自動化全新設備和製程，硬體投資金額約25億元，加計土地及其他廠內設備，總投資將近100億元。預計2024年完工並完成設備進駐，可創造1500個職缺、初估挹注營收逾60億元。

欣興財務長暨發言人沈再生先前指出，旭德目前產能已供不應求，由欣興支援所需產能。由於欣興光復新廠及旭德新廠均為今年才破土動工，未來旭德新廠除了建置既有專業產品線外，其他產能將在雙方充分合作下，因應未來需求規畫。