新北市長侯友宜施政深受市民肯定，被外界視為挑戰2024總統大位候選人之一，對此，資深媒體人黃暐瀚認為，侯友宜目前還未決定是否參選，如果侯真的不選新北，藍營的年底選局恐會大地震。

新北市長侯友宜。（葉德正攝）

黃暐瀚今（4日）在直播節目中表示，如果侯友宜不選新北，藍營的年底選局恐會大地震，首先，國民黨在新北市長選舉就無人可選，這時如果民進黨有強將可推派，就有贏的機會，其次可能連動台北和桃園的選情。

黃暐瀚直言，雖然侯友宜民調高，但侯一旦選了2022，就沒有2024，因為選上市長就無法落跑，且在選舉期間，侯會被民進黨逼問任期會不會做好做滿，被逼迫作出承諾，無法參選2024。

最後，黃暐瀚總結，若侯友宜參選2022新北市長，之後參選2024的機率是1%；如果侯友宜不選新北市長，參選2024的可能性有10%。黃認為，侯友宜目前還沒有作決定。

對於選不選2024議題，侯友宜上月28日接受廣播節目專訪時表示，會繼續努力做事，很多事情很難臆測，像以前當刑警時打槍戰也很難臆測生或死，最重要是把握當下好好做事，他強調「不管在哪個崗位都會努力做事」