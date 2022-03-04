台北地檢署2020年偵辦立委收賄案，無黨籍立委趙正宇因有170萬元財產來源不明及逃漏稅罪嫌遭檢方起訴。4日台北地院開庭，公訴檢察官論告指出，趙正宇對自己的收入和政治獻金交代不清、供詞前後矛盾，刻意以政治獻金方式隱匿土地仲介佣金收入，顯然是以詐術逃漏個人所得稅。

對於檢方指控，趙正宇表示無法接受，指出自己當初已因捲入立委收賄案，白白被羈押一個多月，事後即便獲不起訴，至今許多民眾仍對他不能諒解，名譽嚴重受損。還說自己選區涵蓋1／3個桃園，每天五點起床出門，在立院永遠是第一個質詢的立委，上午十點離開立院返回選區服務，從政之路非常努力。

趙正宇說，自己幫認識多年的友人仲介土地談好價錢，不好意思收佣金，才叫對方用政治獻金支持他，對於自己稅法不熟，做錯了他會反省，但絕對沒有逃漏稅犯意，事後已補稅並捐贈給桃園市消防局一輛救護車以表懺悔。

話鋒一轉，趙也反批當時檢方押人取供，當庭指出起初檢察官甚至告訴他若不認罪恐怕很難離開，檢調辦案竟靠騙取他和昭揚投資副總經理蕭立志的供詞作為證據，這樣的行為相當不可取。