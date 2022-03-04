俄烏局勢混沌未明，台股4日回檔197.88點，新光投信董事長劉坤錫直言，台股受俄烏戰爭影響下之「最壞情況已過」，惟有鑑於戰情持續膠著，預估大盤3月上半月將「以盤待變」，而月中美國聯準會（Fed）公布利率決策後，若內容、升息幅度符合市場期待，台股就有望順利「重開機」。

俄烏緊張情勢仍未緩解，全球股市「繃緊神經」，市場擔憂國際對俄制裁是否升高及戰事是否將擴大，且市場更傳聞烏克蘭核電廠受到攻擊，導致台股4日在跌破5日均線。

劉坤錫指出，雖俄烏雙方對戰結果仍未明朗，惟戰爭對台股造成的「最大衝擊已過」，研判3月初將陷入區間盤整，呈現「以拖待變」的市場心態。

不過，Fed在3月中旬公布利率決策後，若內容、升息幅度符合市場期待，就是台股「重開機」關鍵時刻。現階段台股盤整越久，越有利後市反彈力道，投資人宜趁戰情膠著階段提早進場卡位，才能享受「甜蜜買點」。

劉坤錫進一步分析，目前主席鮑爾赴國會作證提到，Fed將在3月啟動升息，唯幅度仍未定。因此，若未來Fed升息步調符合市場預期，如升息幅度落在2碼以內，市場將重新解讀為利空出盡，對台股可望再添柴火。

選股方面，劉坤錫則建議，投資人選股回歸「基本面」，最值得留意的投資族群，首推臺灣的半導體類股，其中又以晶圓代工、IC設計兩大主軸最值得留意。

晶圓代工族群中，權王台積電先進製程訂單爆量，雖因外在非公司因素，目前股價稍跌破600元，惟劉坤錫認為，台積電股價底部打得相當紮實，正是投資人長線布局的好時機；至於IC設計龍頭聯發科，近期股價也在千元關卡震盪打底，半導體全球產能供不應求情況，預計仍會持續2～3年，國內不少重量級半導體代表個股，股價都出現築底跡象。

劉坤錫建議，3月布局台股，投資方式應「化繁為簡」，透過分批進場或定期定額方式，選擇具績效表現的台股主動型基金；或者直接佈局臺灣半導體ETF，如新光臺灣半導體30 ETF，即能掌握今年台股大波動下的獲利機會。