歐洲最大位於烏克蘭的扎波羅熱核電站傳遭俄國攻擊，市場擔心烏俄危機進一步惡化，拖累亞洲股市4日早盤急跌，港股一度大跌逾600點，科技股指數再創成立後低位。

恒指開盤跌588點報21879點，開盤後在22000點附近上下震盪，跌幅曾縮至449點，高見22017點，但賣壓持續增加，大盤最多跌628點，低見21838點，但尾盤跌幅收窄，最終恒指收報21905點，挫562點或2.5％，國指收報7686點，跌213點或2.7％。

科指再創成立後最低，最低見過4718點，跌4.8％，收報4734點，仍大跌4.4％。大市成交增至1647.78億港元。

騰訊最低見過400港元，最終收403.2港元，挫3.7％，為交投最活躍港股，成交有167.4億港元。

阿里巴巴再創香港上市新低，更跌出「紅底」行列，最低見過98.2港元，跌5.9％，全日仍跌5.2％

碧桂園獲招行150億港元併購融資，碧桂園全日飆6.1％，為表現最好藍籌，招行則跌2％。

比亞迪兩個月累計產量逾18萬輛，年升4.3倍，但股價大跌8.6％，為表現最遭藍籌。