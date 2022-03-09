人民幣兌美元在岸價（CNY）9日下午收跌22點，一度跌穿6.32，低見6.3270。

人民幣在岸價收報6.3163，較上日下午4時30分收報6.3141，跌22點或0.03％；較晚上11時30分最後成交價6.3195，走強32點。

截至下午6時28分，離岸價（CNH）報6.3172，在岸價報6.3144。

官方9日開出的中間價報6.3178，較上日6.3185，升7點。

交易員指出，國際油價等大宗商品價格大幅波動，市場情緒謹慎；午後A股大跌，一度拖累人民幣明顯走弱，但結匯需求仍多令跌幅收窄。

另有交易員認為，中國最新公布的2月CPI年漲幅持穩，PPI創八個月新低，但地緣局勢緊張可能加劇中國的停滯性通膨風險，不過從實際利差看，人民幣資產仍有吸引力；接下來俄烏戰事仍會擾動市場，且關注歐洲央行會議會否有更多指引，人民幣短期還是會以穩為主。