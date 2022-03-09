美國禁止進口俄羅斯石油，令油價續在高位徘徊，市場擔心影響全球經濟，港股三日累計跌1,701點後，9日再度急跌663點，但科指回升下，港股跌幅收窄，科指也結束連跌五天的頹勢。

恒指開盤漲54點報20,820點，早盤曾升191點，高見20,957點，惟21,000點前有阻力，加上A股升勢不保，港股也掉頭向下，午後最多跌663點，低見20,102點，再創2016年6月28日以來新低，但在科指收復失地下，最終恒指收報20,627點，跌138點或0.66％，連跌第四日。

國指曾失守7,000點關，低見6,982點，創2009年3月12日以來近十三年新低，收報7,189點，跌48點或0.67％。

科指一度再創成立後最低，最低見過4,233點，跌3.4％，收報4,393點，升0.26％。大盤成交1,852.93億港元。

指標個股方面，騰訊最終收384.8港元，升0.4％，為交投最活躍港股，成交有125.8億港元。吉利揚4.8％，為表現最佳藍籌。

李寧遭挪威政府養老基金撤資，全日急跌9.4％，七連跌，為表現最差藍籌。