SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）3日在推特發文警告，日前才運抵烏克蘭的星鏈 (Starlink) 衛星網路終端設備恐成為俄羅斯軍隊的攻擊目標，建議使用者只有在需要時才啟用，天線最好能遠離人群，並進行偽裝處理，以免被俄軍發現。

馬斯克在推特上表示：「重要警告：星鏈是唯一在烏克蘭部分地區還能運作的非俄羅斯通訊系統，所以被當成目標的可能性也很高，請小心使用。」

馬斯克上周火速回應烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）的請求，提供星鏈衛星天線設備使烏克蘭免於斷網威脅，在星鏈衛星網路服務啟用後，馬斯克還表示，更多終端機設備會陸續送抵烏克蘭。

對於星鏈是否會遭俄羅斯駭客攻擊，馬斯克坦承星鏈系統跟烏克蘭其他網路設備一樣，都可能面臨駭客攻擊。事實上，烏克蘭的網路設備服務業者Viasat Ukraine在俄軍入侵第一天就遭駭客攻擊，網路連線全部中斷。

星鏈不需要靠傳統的地面設施，便能透過衛星提供寬頻網路連線，但需要碟型衛星天線路由器安裝在戶外來接受衛星訊號，才能使用寬頻網路溝通訊息、傳輸資料。

網路安全專家也警告，衛星網路設備可能為使用者帶來風險，多倫多大學公民實驗室資深研究員史考特萊頓（John Scott-Railton）發推文指，如果俄羅斯總統普丁控制烏克蘭的空域，使用者的上鏈傳輸系統就可能成為空襲目標，畢竟俄羅斯在鎖定衛星通訊來獵殺目標方面很有經驗。