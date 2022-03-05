儘管美國公布就業數據利多，但因市場更加憂心俄羅斯對烏克蘭侵略加劇，美股今天下跌，週線收黑。

道瓊工業指數終場下跌179.86點，或0.53%，收在33614.80點。

標準普爾500指數下跌34.62點，或0.79%，收在4328.87點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌224.50點，或1.66%，收在13313.44點。

費城半導體指數下跌80.839點，或2.42%，收在3258.922點。（譯者：徐睿承）1110305