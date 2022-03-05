烏克蘭局勢惡化 美股下跌週線收黑 06:302022/03/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭局勢惡化 美股下跌週線收黑(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國公布就業數據利多，但因市場更加憂心俄羅斯對烏克蘭侵略加劇，美股今天下跌，週線收黑。 道瓊工業指數終場下跌179.86點，或0.53%，收在33614.80點。 標準普爾500指數下跌34.62點，或0.79%，收在4328.87點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌224.50點，或1.66%，收在13313.44點。 費城半導體指數下跌80.839點，或2.42%，收在3258.922點。（譯者：徐睿承）1110305 半導體股開殺 台積電跌破600元 台股收跌近200點 俄烏戰火續燒 美股早盤開低 道指跌逾400點 #收在 #週線 #收黑 #80 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大停電後首日 台積電帶頭殺 台股開盤暴跌200點 09:042022/03/04 財經 《日股》權值股軟腳 日經摔至15個月新低 12:332022/03/04 財經 外資又翻臉 台股守住17,800點關卡 04:102022/03/03 財經要聞 上證指數收跌3點 連兩跌 16:012022/03/03 財經 SCFI續跌 美西線獨漲 04:102022/03/05 財經要聞 恒生指數半日漲109點 恒生科技指數再創新低 13:192022/03/03 財經 特斯拉柏林新廠 快運轉了 04:102022/03/04 全球財經 金門旅台勞工遭任職30年公司逼退 陳玉珍出面多爭取80萬退休金 14:572022/03/03 政治 外資期現貨 同步作空 04:102022/03/03 證券．權證 體育帶動觀光 花蓮主辦80項重要賽事 04:102022/03/03 地方新聞 航運護航 台股盤中跌幅收斂力守17800點 12:272022/03/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。