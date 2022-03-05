國民黨中央常務委員選舉今天登場，金門縣黨部卻傳出選票遭作記號「監票」，引來黨代表陳子芸等人的不滿。（民眾提供）

國民黨中央常務委員選舉今天(5日)登場，金門縣黨部卻傳出選票疑遭作記號「監票」。名嘴李正皓看到投票照片後直言「歎為觀止」，他指出兩個疑點後表示，選前選前換票聯盟的傳言就鬧的沸沸揚揚，但直到投票時，「才真正讓我覺得國民黨真的是沒下限」。

李正皓今天(5日)在臉書上PO出兩張國民黨金門縣黨部投票情況的照片，他並表示，今天是國民黨中常委的選舉，選前換票聯盟的傳言就鬧的沸沸揚，但真正投票的時候，才真正讓我覺得國民黨真的是沒下限。

李正皓指出，第一張照片顯示金門縣黨部投票時連密閉的票匭都沒有準備，選舉人就赤裸裸的在縣黨部的OA辦公格投票，任何有心人都可以直接看到圈選選票的過程，而且辦公室左上角有監視器，甚至可以調出監視器回放；第二張照片顯示有人公然在選票上用鉛筆做記號，這事後可以透過選票編號來比對投票結果，確保綁樁的人在投票時不會跑票。李正皓直言，「我真的歎為觀止，國民黨果然沒有最誇張，只有更誇張」。

金門縣黨部則澄清絕無此事，強調一切都照規定走，事先確有協調建議名單，但黨代表的自主性高，開票結果與規畫名單差距很大。同時，縣黨部主委吳興邦也強調，目前國民黨已很弱勢，正處於艱困時期，有人願意加入打拚的行列，國民黨歡迎都來不及，也盼望黨員同志共體時艱，建立共識團結努力。