俄烏戰事持續延燒邁入第11天，俄軍正朝著烏克蘭主要人口集中區前進，包括南部戰略港市馬立波（Mariupol）及首都基輔(Kyiv)。發動地面戰出師不利後，俄羅斯開始展開蠻橫的「圍攻戰術」，一連串集束炸彈摧毀地面各處設施，外媒指出，此舉不禁讓人聯想到曾在敘利亞和車臣衝突中的作戰策略。

根據評論網站Vox(沃克斯)分析，烏克蘭武裝部隊與各民兵手持步槍抵抗俄軍，迄今在防守方面取得意想不到的成功，西方國家援助烏克蘭大量的武器設備更遠超乎原本想像。戰略專家克拉克(Mason Clark)表示:「俄羅斯為了淡化軍事行動的慘烈，並沒有部屬軍隊。」

俄軍的進攻似乎逐漸發展成一套新的作戰策略，專家認為，俄羅斯發動的「城市戰」要地面行動有所警覺，空襲被視為俄方重要的一部分，為了打擊士氣，狂轟地面基礎建設造成大量百姓流離失所。

根據美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）一份報告指出，俄軍曾使用可以發射集束炸彈的BM-30火箭炮，極大的破壞力導致所有民宅陷於火海。「集束炸彈的故障率偏高，這表示不是所有炸藥發射出去後都會引爆。」強調這可能使所有烏克蘭人民此後身處未爆彈的危險之中，宛如地雷區一般。

根據外媒稍早報導，北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一處民宅門口發現一枚500公斤的未爆彈，而且那還只是區域內其中一顆。

Look at these heavy bombs the Russian airplanes dropped on residential areas in Chernihiv. These FAB-500 bombs, which are usually used against fortified military targets. They were found next to a crashed Su-34 jet. On 3 March, 47 civilians were killed in Chernihiv by air raids. pic.twitter.com/AnP86QyjEN — Mattia Nelles (@mattia_n) March 5, 2022

專家進一步補充，過去歷史證明了俄羅斯的圍攻戰術必然造成無法彌補的傷害。敘利亞內戰時期，俄羅斯主要發動空對地的攻擊，集束炸藥就是用在這裡；1994年與1995年的第一次車臣戰爭中，俄羅斯一貫的高處襲擊，將首都格羅茲尼(Grozny)夷為平地。

然而，烏克蘭並沒有打算就此善罷干休，無論普丁的圍攻戰術是否成功，前車之鑑表明了下一階段都將犧牲掉更多無辜生命。