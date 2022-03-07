中市興中街大火，住戶爬到高樓窗外求救，驚險萬分。（民眾提供）

中市興中街大火慘劇，柳川里長蔡翠碧疑惑惶恐地說：「好幾個樓層，幾乎是同時燒起來」。 （陳淑芬攝）

中市興中街大火，民眾在火災發生時就拍到大樓後側4樓已冒出熊熊大火。（民眾提供）

中市興中街6日發生民宅大火釀成6死6傷慘劇，第一時間趕赴現場的柳川里長蔡翠碧深夜還心有餘悸地說，她下午4時許在家裡聽到有人大喊：「火災！」，緊急趕到現場，大樓正面1樓、4樓及後側4樓都已起火，還有人聽到幾聲爆炸聲，她疑惑惶恐地說：「好奇怪，多個樓層幾乎是同時燒起來」。

「怎麼會，整棟好幾個樓層同時起火？」在地里長蔡翠碧在第一時間就趕到現場，但被問及起火樓層時，她也相當納悶驚恐地說，下午4時許，她在家裡突然聽到有人大喊：「火災！」，她立即衝出家門，遠遠地就看到該棟大樓的正面1樓、4樓都已冒出火焰及濃煙，同時，也有里民看到大樓後側4樓住家已燃起熊熊火焰，幾乎同時燒起來，還有住戶爬到高樓窗外求救，實在太恐怖了。

蔡翠碧說，起火大樓整棟都是75歲莊姓女屋主所有，她是第三手屋主，裝潢隔間至少30、40間房間出租，她自己也住在大樓多年，做資源回收。因大樓住很多邊緣戶，不少人會來找里長幫忙，所以，她曾進大樓內部，樓梯間堆很多雜物，環保局上週五才來清走3車，否則，火勢恐會更嚴重。

蔡翠碧指出，莊姓女屋主在火災發生許久後，被救援人員從電梯救出來，她當時意識清醒，無明顯外傷，是自己走出來，被人送醫。