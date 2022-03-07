俄烏危機延燒拖累，歐美股市上周五同步走低，現階段國際政經風險持續升溫，美期指走跌，期貨盤反應利空，今日台指期開低1.66%、創今年新低位置，電子期開跌1.7%、同樣創今年新低位，金融期開跌1.63%、摔下季線。

俄烏戰爭尚未看到停火跡象，加上市場觀望聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果以及美國2月消費者物價指數(CPI)等數據，預期台股短期可能持續震盪，操作宜短線因應，半年線附近可布局，17900點附近逢高調節。

籌碼面部分，期貨淨空單減少1,948口至17,517口，十大交易人與特定法人合計買進2,842口。周選支撐與壓力區落在17,200至18,100之間，P/C Ratio降至1.16，整體籌碼中性看待。

統一期貨分析表示，加權指數上檔有月季線壓力，且外資持續賣超，預期需要一段時間低檔整理，等待烏俄危機告一段落，指數才有大幅回升空間。