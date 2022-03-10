momo富邦媒（8454）10日公告2月單月合併營收69.9億元，年增27％。累積1~2月合併營收再創歷史同期新高，突破154億元，較去年同期成長約25.75％，再締新猷。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄。2月雖逢農曆春節假期，momo營運表現再次創下歷年同期最佳紀錄。

富邦媒表示，2月網路購物業績佔比持續超過9成，年增逾29％，營運表現再攀同期新高。品類則以健康休閒、居家生活、流行精品強勁成長幅度位居前三名。

2月份成長動能，其一來自低溫保暖商機續熱，如泡腳機、被毯、石墨烯等保暖相關商品持續熱賣；其二，農曆新年助攻開運商機買氣，年後瘦身潮暢旺健身器材需求；而民生用品衛生紙則現補貨潮等，皆為2月份營收成長添柴火。

3月份消費者引頸期盼的重頭戲momo《3.8女王節》再掀買氣，活動開跑至今參與人流年增約四成。

momo今年祭出市價達69萬的精品柏金包，3月12日立前不限消費金額天天下單、天天登記抽，就有機會帶回家。

除此，「整點搶最高999 momo幣」，每日08:03至22:03共12個時段限量開搶momo幣，現搶現用最有感。單日累積消費滿萬還可參加登記送好禮活動，Poler戶外折疊椅、LOWRYS FARM絲絨抱枕組、Poler摺疊傘等限時限量禮品。